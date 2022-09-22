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22.09.2022  08:24   Рита Парфенова

Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 21 по 22 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 22 вересня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова та в Ізюмському  районі області. Горіли приватні господарчі споруди та гаражі. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів #ДСНС.

Загалом за добу з 21 по 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
6 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 2 - пожеж спричинених військовими діями,
4 – на проведення аварійно рятувальних робіт,
9 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
9 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 456 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Зведений загін ДСНС продовжує виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Аварійно-рятувальні роботи, розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев місця встановлення понтонної переправи через р. Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня ворог обстріляв Київський район Харкова.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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