22.09.2022 08:24 Рита Парфенова

Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 21 по 22 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 22 вересня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова та в Ізюмському районі області. Горіли приватні господарчі споруди та гаражі. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів #ДСНС.



Загалом за добу з 21 по 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

6 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 2 - пожеж спричинених військовими діями,

4 – на проведення аварійно рятувальних робіт,

9 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

9 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 456 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.



Зведений загін ДСНС продовжує виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Аварійно-рятувальні роботи, розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев місця встановлення понтонної переправи через р. Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня ворог обстріляв Київський район Харкова.