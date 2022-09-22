22.09.2022 08:16 Рита Парфенова

215 українських захисників повернулися з полону

Україна повернула із полону 215 захисників, серед яких командири «Азову» і іноземці, обмінявши їх на кума президента рф Віктора Медведука і ще 55 росіян.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає РЕДПОСТ.



«Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», сказав Єрмак.



Серед звільненіх бійців 124 офіцери, 108 бійців «Азову», а також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні.



П'ять командирів захисників Маріуполя – Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – за умовами обміну залишатимуться у Туреччині до кінця війни. Там вони будуть під особистим протекторатом турецького президента та у комфортних умовах. Також у них буде можливість проводити особисті зустрічі.



Крім того, серед звільнених «азовці» Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.



Також вдалося повернути в рамках обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти засудили до смертної кари.