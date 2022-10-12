12.10.2022 14:46 Дмитро Колонєй

Біільше тридцяти українських захисників повернулися з полону

Відбувся черговий обмін військовополоненими.



ГУР МО України

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з полону вдалося визволити 32 оборонця. Троє з них – офіцери, 28 осіб – солдати, один – матрос.

Звільнені з полону оборонці належать, зокрема, до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько- штурмового батальйону.

Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік.

Підготовка до наступних обмінів триває. Україна робить усе можливе, щоби кожен наш Захисник був знайдений та звільнений з полону.