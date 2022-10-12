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12.10.2022  14:46   Дмитро Колонєй

Біільше тридцяти українських захисників повернулися з полону

Відбувся черговий обмін військовополоненими.


ГУР МО України
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з полону вдалося визволити 32 оборонця. Троє з них – офіцери, 28 осіб – солдати, один – матрос. 
 
Звільнені з полону оборонці належать, зокрема, до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько- штурмового батальйону.
 
Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік. 
 
Підготовка до наступних обмінів триває. Україна робить усе можливе, щоби кожен наш Захисник був знайдений та звільнений з полону.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  обмен пленными, освобождение, украина, агрессия россии
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