29.06.2022 20:12 Дмитрий Колоней

Возвращение защитников Мариуполя: проведен самый большой обмен пленными

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобюроны Украины.



Возвращение защитников Мариуполя: проведен самый большой обмен пленными



Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Главное управление разведки Минобюроны Украины, более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были лосвобождены защитники Мариуполя.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - говорится в сообщении.

Всего в среду, 29 июня 2022 года, освободили:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – военно-морских сил;

28 – Вооруженных сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы Украины;

9 – территориальной обороны;

1 – Национальная полиция Украины.

Также отмечается, что большинство украинских военных, освобожденных из плена, имеют тяжелые ранения. Сейчас им оказывается надлежащая медицинская помощь.