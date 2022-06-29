29.06.2022 20:12 Дмитрий Колоней
Возвращение защитников Мариуполя: проведен самый большой обмен пленными
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобюроны Украины.
Возвращение защитников Мариуполя: проведен самый большой обмен пленными
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Главное управление разведки Минобюроны Украины, более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были лосвобождены защитники Мариуполя.
"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - говорится в сообщении.
Всего в среду, 29 июня 2022 года, освободили:
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59 бойцов Национальной гвардии;
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30 – военно-морских сил;
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28 – Вооруженных сил Украины;
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17 – Государственной пограничной службы Украины;
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9 – территориальной обороны;
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1 – Национальная полиция Украины.
Также отмечается, что большинство украинских военных, освобожденных из плена, имеют тяжелые ранения. Сейчас им оказывается надлежащая медицинская помощь.
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