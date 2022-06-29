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29.06.2022  20:12   Дмитрий Колоней

Возвращение защитников Мариуполя: проведен самый большой обмен пленными

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобюроны Украины.


Возвращение защитников Мариуполя: проведен самый большой обмен пленными
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на   Главное управление разведки Минобюроны Украины, более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были лосвобождены защитники Мариуполя.
 
"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - говорится в сообщении.
 
Всего в среду, 29 июня 2022 года, освободили:
  • 59 бойцов Национальной гвардии;
  • 30 – военно-морских сил;
  • 28 – Вооруженных сил Украины;
  • 17 – Государственной пограничной службы Украины;
  • 9 – территориальной обороны;
  • 1 – Национальная полиция Украины.
Также отмечается, что большинство украинских военных, освобожденных из плена, имеют тяжелые ранения. Сейчас им оказывается надлежащая медицинская помощь.
 
Тэги:  обмен пленными, агрессия россии, украина, защитники мариуполя
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