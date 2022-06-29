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29.06.2022  19:33   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропала девочка с Новой Баварии (фото)

В Харькове ищут 15-летнюю Анастасию Шатохину.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Полицию, 29 июня 2022 года около 9:00 из своего дома на Новой Баварии в футболке мятного цвета с черными размытыми полосами, джинсовой короткой юбке и белых кроссовках с серыми и оранжевыми полосами с внутренней стороны, ушла  Анастасия Шатохина 2006 г. р. - серо-голубоглазая девочка, среднего телосложения с длинными русыми волосами и ростом в 162 см. и до сих пор не вернулась. 
 
Напомним, ранее мы писали, куда обращаться, если человек пропал без вести при особых обстоятельствах
 
 
 
 
Пропала без вести 15-летняя Анастасия Шатохина с Новой Баварии. Новости Харькова
 
Если у вас есть информация о разыскиваемой, просим немедленно сообщить в полицию по телефонам:
 
Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков, новая бавария
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