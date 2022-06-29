29.06.2022 19:33 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропала девочка с Новой Баварии (фото)

В Харькове ищут 15-летнюю Анастасию Шатохину.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 29 июня 2022 года около 9:00 из своего дома на Новой Баварии в футболке мятного цвета с черными размытыми полосами, джинсовой короткой юбке и белых кроссовках с серыми и оранжевыми полосами с внутренней стороны, ушла Анастасия Шатохина 2006 г. р. - серо-голубоглазая девочка, среднего телосложения с длинными русыми волосами и ростом в 162 см. и до сих пор не вернулась.

Если у вас есть информация о разыскиваемой, просим немедленно сообщить в полицию по телефонам: