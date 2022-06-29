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29.06.2022  19:11   Дмитрий Колоней

Харьковский скандалист и дебошир оказался сторонником "русского мира" (фото)

Харьковские патрульные задержали хулигана и поклонника захватчиков.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, 28 июня 2022 года стражей порядка вызвали на семейную ссору между женщиной и мужчиной.
 
 
Прибывшие правоохранители во время общения с супругами узнали, что мужчина является сторонником "русского мира" и открыто поддерживает войну РФ против Украины.
 
 
В квартире он хранил символику страны оккупанта, а также военную одежду с вышитыми символами рашистов.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем проверкой мужчины займутся соответствующие службы.
 
 
Тэги:  скандал, предатель, харьков, дебошир
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