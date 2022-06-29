29.06.2022 19:11 Дмитрий Колоней
Харьковский скандалист и дебошир оказался сторонником "русского мира" (фото)
Харьковские патрульные задержали хулигана и поклонника захватчиков.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Патрульную полицию, 28 июня 2022 года стражей порядка вызвали на семейную ссору между женщиной и мужчиной.
Прибывшие правоохранители во время общения с супругами узнали, что мужчина является сторонником "русского мира" и открыто поддерживает войну РФ против Украины.
В квартире он хранил символику страны оккупанта, а также военную одежду с вышитыми символами рашистов.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем проверкой мужчины займутся соответствующие службы.
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