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29.06.2022  18:44   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов призвал западных партнеров поддерживать Украину для обуздания агрессора

С таким призывом мэр Харькова Игорь Терехов обратился в ходе интервью «Ukrainian Independent Radio».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью «Ukrainian Independent Radio», в котором также принял участие представитель украинской громады в Чикаго, член управы Украинского конгрессового комитета, отдел Иллинойс (США), Роман Яцковский.
 
Роман Яцковский отметил, что украинская громада в Чикаго много делает для поддержки своих земляков. Так, она регулярно отправляет гуманитарную помощь, а также постоянно ведет информационную работу с конгрессменами и сенаторами, рассказывая им о происходящем в Украине.  
 
По словам Игоря Терехова, для украинцев очень важно, чтобы международные партнеры продолжали оказывать Украине политическую поддержку.  
 
«Для нас очень важно, чтобы мы могли получать современное оружие и защищать Украину. Мы ни на кого не нападали и не собираемся этого делать. Но защищать свою Родину - это наш святой долг. Поэтому мы просим вас помогать лоббировать интересы Украины ради достижения победы и обуздания российского агрессора», - отметил Игорь Терехов. 
 
Также мэр Харькова подчеркнул, что мир не должен забывать о том, что враг ежедневно уничтожает украинские города и убивает мирное население. 
 
«Мы хотим, чтобы наши западные партнеры не забывали о том, что в Украине идет настоящая война. Потому что в последнее время их интерес к происходящему стал угасать. Но мы все должны быть объединены. Ведь мы прекрасно понимаем, что Украина держит удар, что наших детей убивают, погибают наши защитники, и для победы нам нужно много оружия», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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