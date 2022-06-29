29.06.2022 18:44 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов призвал западных партнеров поддерживать Украину для обуздания агрессора

С таким призывом мэр Харькова Игорь Терехов обратился в ходе интервью «Ukrainian Independent Radio».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью «Ukrainian Independent Radio», в котором также принял участие представитель украинской громады в Чикаго, член управы Украинского конгрессового комитета, отдел Иллинойс (США), Роман Яцковский.

Роман Яцковский отметил, что украинская громада в Чикаго много делает для поддержки своих земляков. Так, она регулярно отправляет гуманитарную помощь, а также постоянно ведет информационную работу с конгрессменами и сенаторами, рассказывая им о происходящем в Украине.

По словам Игоря Терехова, для украинцев очень важно, чтобы международные партнеры продолжали оказывать Украине политическую поддержку.

«Для нас очень важно, чтобы мы могли получать современное оружие и защищать Украину. Мы ни на кого не нападали и не собираемся этого делать. Но защищать свою Родину - это наш святой долг. Поэтому мы просим вас помогать лоббировать интересы Украины ради достижения победы и обуздания российского агрессора», - отметил Игорь Терехов.

Также мэр Харькова подчеркнул, что мир не должен забывать о том, что враг ежедневно уничтожает украинские города и убивает мирное население.

«Мы хотим, чтобы наши западные партнеры не забывали о том, что в Украине идет настоящая война. Потому что в последнее время их интерес к происходящему стал угасать. Но мы все должны быть объединены. Ведь мы прекрасно понимаем, что Украина держит удар, что наших детей убивают, погибают наши защитники, и для победы нам нужно много оружия», - подчеркнул Игорь Терехов.