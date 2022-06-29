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29.06.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Регистрация предпринимателей: как и где теперь принимают документы в Харькове

В Департаменте регистрации пояснили, куда теперь подавать документы в сфере регистрации бизнеса в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент регистрации, с 29 июня 2022 года прекращен прием документов для проведения регистрационных действий в отношении юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по электронной почте.
 
 

Теперь документы в сфере регистрации бизнеса можно подать: 

  • в отношении физических лиц-предпринимателей - во всех территориальных подразделениях Центра предоставления административных услуг города Харькова; 
  • по юридическим лицам - в Доме недвижимости (пл. Павловская, 4), ЦПАУ города Харькова (Гимназическая набережная, 26) и в Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144). 
 
Решение обосновано внесением изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 6 марта №209 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения».
 
Тэги:  регистрация предпринимателей, подача документов, харьков
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