29.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Ранены женщины и ребенок: обстрел пригорода Харькова
Под Харьковом начато досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, раследованием установлено, что 29 июня 2022 около 15 часов оккупанты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по пгт Малиновка Чугуевского района.
Ранены две женщины 65 и 72 лет. С осколочным ранением в больницу доставлена 11-летняя девочка.
Первоочередные следственные действия производятся Чугуевским райуправлением полиции ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
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