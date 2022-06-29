29.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Ранены женщины и ребенок: обстрел пригорода Харькова

Под Харьковом начато досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, раследованием установлено, что 29 июня 2022 около 15 часов оккупанты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по пгт Малиновка Чугуевского района.

Ранены две женщины 65 и 72 лет. С осколочным ранением в больницу доставлена ​​11-летняя девочка.

Первоочередные следственные действия производятся Чугуевским райуправлением полиции ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.