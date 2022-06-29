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29.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Ранены женщины и ребенок: обстрел пригорода Харькова

Под Харьковом начато досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, раследованием установлено, что 29 июня 2022 около 15 часов оккупанты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по пгт Малиновка Чугуевского района.
 
Ранены две женщины 65 и 72 лет. С осколочным ранением в больницу доставлена ​​11-летняя девочка.
 
Первоочередные следственные действия производятся Чугуевским райуправлением полиции ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
 
Тэги:  агрессия россии обстрел, харьков, чугуев, малиновка
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