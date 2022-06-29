Жителей Харьковской области приглашают стать донорами крови

Актуальные адреса в Харькове и Харьковской области:
Красноградская центральная районная больница
ул. Шиндлера, 87
+38099 563-95-03
Лозовское территориальное медицинское объединение
ул. Машиностроителей, 29
+38066 204-12-70
+38095 444-09-66
Первомайская центральная районная больница
ул. Октябрьская, 3
+38093 030-18-60
+38066 160-40-04
Чугуевская центральная районная больница им. м. и. кононенко
ул. Гвардейская,52Б
+38066 994-30-52
Змиевская центральная районная больница
шосе Тарановское, 1-б
+38099 649-53-42
Харьковский областной центр службы крови
ул. Клочковская, 366
+38095 570-47-66
Харьковская городская многопрофильная больница №18
ул. Краснодарская, 104
+380679824654
Городская клиническая многопрофильная больница №25
пр-кт Александровский, 122
+38057 725 09 69
Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи имени проф. О.И.Мещанинова
переулок Балакирева, 3А
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева
въезд Балакирева, 1
+380501497195 , +380686597967.