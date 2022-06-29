29.06.2022 17:50 Виталий Хиневич

Жителей Харьковской области приглашают стать донорами крови

Каждый желающий может стать донором крови.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр службы крови.

Актуальные адреса в Харькове и Харьковской области: Красноградская центральная районная больница ул. Шиндлера, 87 +38099 563-95-03 Лозовское территориальное медицинское объединение ул. Машиностроителей, 29 +38066 204-12-70 +38095 444-09-66 Первомайская центральная районная больница ул. Октябрьская, 3 +38093 030-18-60 +38066 160-40-04 Чугуевская центральная районная больница им. м. и. кононенко ул. Гвардейская,52Б +38066 994-30-52 Змиевская центральная районная больница шосе Тарановское, 1-б +38099 649-53-42 Харьковский областной центр службы крови ул. Клочковская, 366 +38095 570-47-66 Харьковская городская многопрофильная больница №18 ул. Краснодарская, 104 +380679824654 Городская клиническая многопрофильная больница №25 пр-кт Александровский, 122 +38057 725 09 69 Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи имени проф. О.И.Мещанинова переулок Балакирева, 3А Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева въезд Балакирева, 1 +380501497195 , +380686597967.

Напомним, медики борются за жизнь маленьких харьковчан раненых во время вражеского обстрела.