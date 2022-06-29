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29.06.2022  17:50   Виталий Хиневич

Жителей Харьковской области приглашают стать донорами крови

Каждый желающий может стать донором крови.

Донорство крови
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр службы крови.
 
Актуальные адреса в Харькове и Харьковской области:
 
Красноградская центральная районная больница
ул. Шиндлера, 87
+38099 563-95-03
 
Лозовское территориальное медицинское объединение
ул. Машиностроителей, 29
+38066 204-12-70
+38095 444-09-66
 
Первомайская центральная районная больница
ул. Октябрьская, 3
+38093 030-18-60
+38066 160-40-04
 
Чугуевская центральная районная больница им. м. и. кононенко
ул. Гвардейская,52Б
+38066 994-30-52
 
Змиевская центральная районная больница 
шосе Тарановское, 1-б
+38099 649-53-42
 
Харьковский областной центр службы крови
ул. Клочковская, 366
+38095 570-47-66
 
Харьковская городская многопрофильная больница №18
ул. Краснодарская, 104
+380679824654
 
Городская клиническая многопрофильная больница №25
пр-кт Александровский, 122
+38057 725 09 69
 
Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи имени проф. О.И.Мещанинова 
переулок Балакирева, 3А
 
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева
въезд Балакирева, 1
+380501497195 , +380686597967.
 

Напомним, медики борются за жизнь маленьких харьковчан раненых во время вражеского обстрела.

Источник:   Харьковский областной центр службы крови
 Тэги:  харьков, донорство крови
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