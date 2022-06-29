29.06.2022 14:50 Виталий Хиневич
Медики борются за жизнь маленьких харьковчан раненых во время вражеского обстрела (оновлено)
Российские военные обстреляли Харьков.
Фото: ХОВА
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Суспільне.
Сообщается, что 27 июня оккупанты обстреляли Харьков. В результате ранения получили дети. Мальчик находится в больнице, в крайне тяжелом состоянии. Ребенок получил ранения грудной клетки, легких, перекарда, печени и повреждения диафрагмы.
По словам и.о. медицинского директора больницы Константина Лобойко, мальчику сделали сложную операцию. Пациент находится в состоянии наркоза и на аппарате ИВЛ.
«К сожалению, дети в более тяжелом состоянии, чем взрослые. Из пяти детей состояние одного мальчика — крайне тяжелое, еще двух детей — тяжелое, еще двое детей-средней тяжести", — рассказал медик.
29 июня около 14:50 стало известно, что мальчика, который находился в крайне тяжелом состоянии сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние медикик оценивают как тяжелое.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости