29.06.2022 14:50 Виталий Хиневич

Медики борются за жизнь маленьких харьковчан раненых во время вражеского обстрела (оновлено)

Российские военные обстреляли Харьков.

Фото: ХОВА

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что 27 июня оккупанты обстреляли Харьков. В результате ранения получили дети. Мальчик находится в больнице, в крайне тяжелом состоянии. Ребенок получил ранения грудной клетки, легких, перекарда, печени и повреждения диафрагмы.

По словам и.о. медицинского директора больницы Константина Лобойко, мальчику сделали сложную операцию. Пациент находится в состоянии наркоза и на аппарате ИВЛ.

«К сожалению, дети в более тяжелом состоянии, чем взрослые. Из пяти детей состояние одного мальчика — крайне тяжелое, еще двух детей — тяжелое, еще двое детей-средней тяжести", — рассказал медик.

29 июня около 14:50 стало известно, что мальчика, который находился в крайне тяжелом состоянии сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние медикик оценивают как тяжелое.