    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Медики борются за жизнь маленьких харьковчан раненых во время вражеского обстрела (оновлено)
29.06.2022  14:50   Виталий Хиневич

Медики борются за жизнь маленьких харьковчан раненых во время вражеского обстрела (оновлено)

Российские военные обстреляли Харьков.

Раненые дети Харьков
Фото: ХОВА
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что 27 июня оккупанты обстреляли Харьков. В результате ранения получили дети. Мальчик находится в больнице, в крайне тяжелом состоянии. Ребенок получил ранения грудной клетки, легких, перекарда, печени и повреждения диафрагмы. 
 
По словам и.о. медицинского директора больницы Константина Лобойко, мальчику сделали сложную операцию. Пациент находится в состоянии наркоза и на аппарате ИВЛ.
 
«К сожалению, дети в более тяжелом состоянии, чем взрослые. Из пяти детей состояние одного мальчика — крайне тяжелое, еще двух детей — тяжелое, еще двое детей-средней тяжести", — рассказал медик.
 
29 июня около 14:50 стало известно, что мальчика, который находился в крайне тяжелом состоянии сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние медикик оценивают как тяжелое.
 
Напомним, один из районов Харькова обстреляли кассетными боеприпасами из Урагана.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Общество Игорь Терехов призвал западных партнеров поддерживать Украину для обуздания агрессора 29.06 ЖКХ В Харькове коммунальщиков учили, как вести себя с вражескими боеприпасами (фото)   29.06 ЖКХ Дорожники Харькова восстановили разбитую снарядами врага улицу (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 