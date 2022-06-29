29.06.2022 14:20 Виталий Хиневич

Украинцы смогут бесплатно получить ІТ образование

В Украине запустят новый образовательный проект.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Media Center Ukraine.

Сообщается, что Минцифры вместе с международными партнерами запускают новый образовательный проект IT Generation.

По словам вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на первом этапе планируется обучить тысячу украинцев ІТ специальностям. Это не только разработка , но навыки менеджмента и дизайн. На втором этапе – обучение пройдет около 2 тысяч украинцев. Далее планируется бесплатно обучить 30-40 тысяч граждан.

«Суть проекта состоит в том, что мы выбираем лучшие школы, онлайн и оффлайн, даем им возможность собрать заявки от украинцев, не работавших в ІТ, пройти собеседование. Уже после этого наши партнеры будут платить 100% обучения украинцев, которые прошли собеседование, и смогут работать в наиболее прогрессивной отрасли», - отметил Михаил Федоров.

Чтобы стать студентом, человек не должен иметь соответствующего образования.

«Мы помогаем оставшимся без работы украинцам, а также развиваем онлайн образование», – подчеркнул министр цифровой трансформации.

Строение проекта проходит в несколько этапов.

На первом этапе будут выбраны школы, затем учебные заведения, которые отвечают требованиям, будут анонсированы на сайте проекта, а затем студенты смогут подавать свои заявки.