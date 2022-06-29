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29.06.2022  14:20   Виталий Хиневич

Украинцы смогут бесплатно получить ІТ образование

В Украине запустят новый образовательный проект.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Media Center Ukraine.
 
Сообщается, что Минцифры вместе с международными партнерами запускают новый образовательный проект IT Generation.
 
По словам вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на первом этапе планируется обучить тысячу украинцев ІТ специальностям. Это не только разработка , но навыки менеджмента и дизайн. На втором этапе – обучение пройдет около 2 тысяч украинцев. Далее планируется бесплатно обучить 30-40 тысяч граждан.
 
«Суть проекта состоит в том, что мы выбираем лучшие школы, онлайн и оффлайн, даем им возможность собрать заявки от украинцев, не работавших в ІТ, пройти собеседование. Уже после этого наши партнеры будут платить 100% обучения украинцев, которые прошли собеседование, и смогут работать в наиболее прогрессивной отрасли», - отметил Михаил Федоров.
Чтобы стать студентом, человек не должен иметь соответствующего образования.
 
«Мы помогаем оставшимся без работы украинцам, а также развиваем онлайн образование», – подчеркнул министр цифровой трансформации.
Строение проекта проходит в несколько этапов.
 
На первом этапе будут выбраны  школы, затем учебные заведения, которые отвечают требованиям, будут анонсированы на сайте проекта, а затем студенты смогут подавать свои заявки.
 
Напомним, абитуриенты в Украине могут пользоваться информационным чат-ботом.
 
 
Источник:   Media Center Ukraine
 Тэги:  образование
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