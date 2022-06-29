29.06.2022 11:15 Виталий Хиневич

Абитуриенты в Украине могут пользоваться информационным чат-ботом

Информационный сервис доступен для абитуриентов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Как сообщается, абитуриенты, которые поступают в украинские ВУЗы, могут воспользоваться чат-ботом для получения актуальной информации. Сервис «ОбразованиеВсем» создан ГП «Инфоресурс» доступен в мессенджере телеграм и привязан к фейсбук-странице ГП «Инфоресурс».

Воспользовавшись ботом можно узнать об основных датах вступительной кампании для выбранной траектории вступления, контакты службы поддержки или видеоинструкции по регистрации электронных кабинетов.

В этом году в сервисе «ОбразованиеВсем» состоялось несколько важных обновлений. В частности, теперь в приложении можно найти не только актуальные даты поступления в высшее образование на основе полного общего среднего образования, но и для всех категорий:

поступление в учреждения профессионального высшего образования на основе 9-ти классов;

поступление в учреждения высшего, профессионального высшего образования на основе 11-ти классов;

поступление в учреждения высшего образования на основе профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра;

поступление в магистратуру на основе бакалавра, специалиста, магистра.

Нужно выбрать раздел «Основные даты» и необходимое направление поступления.

Также в боте достаточно простой доступ к другим опциям: видеоразъяснения, инфоматериалы, нормативные документы, контакты службы поддержки, проверки документов об образовании и т.д. Разделы постоянно дополняются новыми материалами и актуальной информацией.