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29.06.2022  11:15   Виталий Хиневич

Абитуриенты в Украине могут пользоваться информационным чат-ботом

Информационный сервис доступен для абитуриентов.

Чат-бот
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Как сообщается, абитуриенты, которые поступают в украинские ВУЗы, могут воспользоваться чат-ботом для получения актуальной информации. Сервис «ОбразованиеВсем» создан ГП «Инфоресурс» доступен в мессенджере телеграм и привязан к фейсбук-странице ГП «Инфоресурс».
 
Воспользовавшись ботом можно узнать об основных датах вступительной кампании для выбранной траектории вступления, контакты службы поддержки или видеоинструкции по регистрации электронных кабинетов.
 
В этом году в сервисе «ОбразованиеВсем» состоялось несколько важных обновлений. В частности, теперь в приложении можно найти не только актуальные даты поступления в высшее образование на основе полного общего среднего образования, но и для всех категорий:
 
  • поступление в учреждения профессионального высшего образования на основе 9-ти классов;
  • поступление в учреждения высшего, профессионального высшего образования на основе 11-ти классов;
  • поступление в учреждения высшего образования на основе профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра;
  • поступление в магистратуру на основе бакалавра, специалиста, магистра.
Нужно выбрать раздел «Основные даты» и необходимое направление поступления.
 
Также в боте достаточно простой доступ к другим опциям: видеоразъяснения, инфоматериалы, нормативные документы, контакты службы поддержки, проверки документов об образовании и т.д. Разделы постоянно дополняются новыми материалами и актуальной информацией.
 
Напомним, Кембриджский университет поможет украинским студентам.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  абитуриенты, образование
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