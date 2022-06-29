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29.06.2022  10:54   Рита Парфенова

В Харькове ликвидируют последствия ураганного ветра (фото)

В Харькове убирают деревья и крупные ветки, упавшие в результате непогоды 28 июня.

Новости Харькова: фото последствий непогоды 28 июня 2022 года

Днем 28 июня в Харькове из-за непогоды упало 114 деревьев и 112 крупных веток, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Новости Харькова: фото последствий непогоды 28 июня 2022 года

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» со вчерашнего вечера ликвидируют последствия сильного порыва ветра. Убирают заваленные деревья с проезжих частей, снимают и распыляют большие ветви, повисшие на проводах электросетей.

Новости Харькова: фото последствий непогоды 28 июня 2022 года

Распилить, измельчить и вывезти упавшие деревья и ветки планируется в первой половине дня 29 июня.

По информации Департамента инфраструктуры движение транспорта на шести участках, где упали деревья, было восстановлено 28 июня.

Напомним, из-за непогоды на некоторых улицах и перекрестках города Харькова было приостановлено движение транспорта.

Источник:   Харьковзеленстрой
 Тэги:  жкх, упало дерево, харьков, ураган
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