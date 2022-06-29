29.06.2022 10:54 Рита Парфенова

В Харькове ликвидируют последствия ураганного ветра (фото)

В Харькове убирают деревья и крупные ветки, упавшие в результате непогоды 28 июня.

Днем 28 июня в Харькове из-за непогоды упало 114 деревьев и 112 крупных веток, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» со вчерашнего вечера ликвидируют последствия сильного порыва ветра. Убирают заваленные деревья с проезжих частей, снимают и распыляют большие ветви, повисшие на проводах электросетей.

Распилить, измельчить и вывезти упавшие деревья и ветки планируется в первой половине дня 29 июня.

По информации Департамента инфраструктуры движение транспорта на шести участках, где упали деревья, было восстановлено 28 июня.

Напомним, из-за непогоды на некоторых улицах и перекрестках города Харькова было приостановлено движение транспорта.