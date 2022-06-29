В Харькове ликвидируют последствия ураганного ветра (фото)

В Харькове убирают деревья и крупные ветки, упавшие в результате непогоды 28 июня.
Днем 28 июня в Харькове из-за непогоды упало 114 деревьев и 112 крупных веток, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» со вчерашнего вечера ликвидируют последствия сильного порыва ветра. Убирают заваленные деревья с проезжих частей, снимают и распыляют большие ветви, повисшие на проводах электросетей.
Распилить, измельчить и вывезти упавшие деревья и ветки планируется в первой половине дня 29 июня.
По информации Департамента инфраструктуры движение транспорта на шести участках, где упали деревья, было восстановлено 28 июня.
Напомним, из-за непогоды на некоторых улицах и перекрестках города Харькова было приостановлено движение транспорта.
Комментариев: 0
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН отмечается День тропиков.
влажность:
давление:
ветер: