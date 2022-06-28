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28.06.2022  19:33   Дмитрий Колоней

Приостановлен транспорт: из-за непогоды в ряде мест Харькова упали деревья

В Харькове коммунальщики восстанавливают движение.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, из-за непогоды на некоторых улицах и перекрестках города Харькова деревья упали на контактную сеть, поэтому там приостановлено движение транспорта. 
 
По данным , по состоянию на сейчас, на «красных» линиях упало 27 деревьев и 15 крупных веток. Данные будут обновляться. 
 

Деревья упали на пересечении таких улиц:

  • Салтовское шоссе - ул. Самсоновская (оба направления);
  • пер. Забайкальский - ул. Ньютона;
  • пл. Защитников Украины - Конный рынок;
  • разворотный круг «Гидропарк»;
  • разворотный круг «Новожаново»;
  • пр. Героев Харькова - ул. 12 Апреля;
  • пр. Героев Харькова,
  • за Корсиковским путепроводом к Конному рынку. 
 
Упавшие деревья убирают, чтобы восстановить движение.
Тэги:  упали деревья, непогода, харьков
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