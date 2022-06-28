28.06.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Огнеборцы боролись с пожаром после обстрела Харькова (фото)

Оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, днем 28 июня 2022 года захватчики в очередной раз обстрелял Индустриальный район Харькова, в результате чего произошел пожар на одном из предприятий.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил около 50 кв. метров площади. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и около 15 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным в результате разрывов боеприпасов пострадали 6 человек.

Кроме того, в результате обстрелов частично разрушен жилой дом и другие близлежащие здания частного сектора, а также поврежден легковой автомобиль.