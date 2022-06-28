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28.06.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Огнеборцы боролись с пожаром после обстрела Харькова (фото)

Оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова

Пожар после обстрела Индустриального района Харькова потушили спасатели
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, днем 28 июня 2022 года захватчики в очередной раз обстрелял Индустриальный район Харькова, в результате чего произошел пожар на одном из предприятий.
 
 
К моменту прибытия спасателей огонь охватил около 50 кв. метров площади. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и около 15 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным в результате разрывов боеприпасов пострадали 6 человек.
 
Пожар после обстрела Индустриального района Харькова потушили спасатели
 
Кроме того, в результате обстрелов частично разрушен жилой дом и другие близлежащие здания частного сектора, а также поврежден легковой автомобиль.
 
Пожар после обстрела Индустриального района Харькова потушили спасатели
Тэги:  пожар, обстрел, харьков, агрессия россии
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