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28.06.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Сотни остановок Харькова приведены в порядок (фото)

Коммунальщики Харькова следят за чистотой города.

Десятки павильонов в день убирают харьковские коммунальщики

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, в Харькове приводят в порядок остановочные пункты. С начала июня в городе помыли 102 стеклянных и 139 металлических павильонов.

Десятки павильонов в день убирают харьковские коммунальщики

Тэги:  коммунальщики, остановки транспорта, харьков, уборка
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