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28.06.2022  20:48   Дмитрий Колоней

Прямого штурма Харькова не будет - сообщили в ХОВА

Но на улицах Харькова находиться до сих пор небезопасно.

Прямого штурма Харькова не будет - сообщили в ХОВА
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ВСУ держат позиции на северном и северо-восточном направлениях области. Враг наносит удары по Харькову с дистанции 40 км.
 
"Днем российские террористы, иначе их не назовешь, снова обстреляли Харьков. В результате обстрелов госпитализировали 5 человек. Попали в одно из предприятий, пострадал жилой дом, здания частного сектора. 1 гражданский госпитализирован в Циркунах. К сожалению, 2 человека погибли”, - рассказал Олег Синегубов.
 
По его словам, необходимости эвакуации людей из Харькова пока нет. Предостережений относительно прямого штурма города нет.
 
“Наши ВСУ держат позиции на северном и северо-восточном направлениях. Защитники находятся под постоянным огнем, у оккупантов были попытки прорыва, в частности на северном направлении недавно такая попытка была. Однако враг успехов не имел”, - сказал начальник ХОВА.
 
Он подчеркнул, что на улицах находиться до сих пор небезопасно. Враг наносит удары в том числе и с РСЗО с дистанции 40 км, это расстояние до границы. Поэтому оккупанты могут обстреливать и с территории рф.
 
“Наши военные контролируют ситуацию, наземной угрозы для Харькова пока нет. Сил противника недостаточно для прорыва обороны. ВСУ готовы ко всем возможным действиям оккупантов, поэтому Харьков под надежной защитой”, - подчеркнул Олег Синегубов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, штурм, харьков, эвакуация
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