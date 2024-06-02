На Харківщині окупанти штурмують українські позиції біля Стариці: список втрат ворога

Вранці 2 червня російські війська розпочали масований штурм наших позицій у районі населеного пункту Стариця.
Про штурм позицій повідомили у 42 ОМБр, передає РЕДПОСТ.
Завдяки злагодженим діям підрозділів 42-ї ОМБр вдалося знищити сотні тонн техніки та значну кількість особового складу ворога. Бої продовжуються.
На даний момент підтверджено втрати росіян:
Відео вдалої роботи українських захісників дивиться тут.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог проводить штурми на Харківському та Куп'янському напрямках.
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