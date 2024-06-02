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02.06.2024  15:54   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти штурмують українські позиції біля Стариці: список втрат ворога

Вранці 2 червня російські війська розпочали масований штурм наших позицій у районі населеного пункту Стариця.

стариця

Про штурм позицій повідомили у 42 ОМБр, передає РЕДПОСТ.

Завдяки злагодженим діям підрозділів 42-ї ОМБр вдалося знищити сотні тонн техніки та значну кількість особового складу ворога. Бої продовжуються.

На даний момент підтверджено втрати росіян:

  • загиблі: 20 осіб;
  • поранені: 21 особа;
  • знищені танки Т-62: 3 одиниці;
  • пошкоджений танк Т-62: 1 одиниця;
  • знищена БМП: 1 одиниця;
  • знищена САУ 2С1: 1 одиниця;
  • знищений автомобільний транспорт: 2 одиниці.

Відео вдалої роботи українських захісників дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог проводить штурми на Харківському та Куп'янському напрямках.

Тэги:  війна, штурм, харків
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