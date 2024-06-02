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02.06.2024  13:35   Рита Парфенова

Ворог проводить штурми на Харківському та Куп'янському напрямках

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківщини.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Наразі відбулась одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку. Російські терористи продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. З території рф з напрямків населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.
 
Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп’янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – п’ять КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Невоселівки, Борівського та Андріївки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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