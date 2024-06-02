Ворог проводить штурми на Харківському та Куп'янському напрямках

02.06.2024 13:35 Рита Парфенова

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківщини.



Фото ілюстративне Фото ілюстративне

Наразі відбулась одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку. Російські терористи продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. З території рф з напрямків населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп’янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – п’ять КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Невоселівки, Борівського та Андріївки.

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