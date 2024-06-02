    
Главная Новини Харкова ЖКГ Укренерго скасувала відключення світла 2 червня
02.06.2024  13:21   Рита Парфенова

Укренерго скасувала відключення світла 2 червня

Аварійні відключення електроенергії, заплановані на 2 червня в Україні, скасовані.


Фото: АТ "Харківобленерго"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Разом з цим в «Укренерго» повідомили, що з 18:00 до 24:00 цього дня по всій країні будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Саме цього періоду обленерго можуть застосувати погодинні відключення у разі перевищення цих лімітів для промислових та побутових споживачів.

Проте енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, важливих для життя населення, не буде обмежено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено про плановані аварійні відключення практично по всій країні, включаючи Харківську область.

Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 ЖКГ У Харкові та області можливі відключення світла 31.05 ЖКГ У Харкові знеструмлять два райони: подробиці 24.05 ЖКГ Від неділі у Харкові діятимуть нові графіки відключення світла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 