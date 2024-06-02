Укренерго скасувала відключення світла 2 червня

Аварійні відключення електроенергії, заплановані на 2 червня в Україні, скасовані.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
Разом з цим в «Укренерго» повідомили, що з 18:00 до 24:00 цього дня по всій країні будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Саме цього періоду обленерго можуть застосувати погодинні відключення у разі перевищення цих лімітів для промислових та побутових споживачів.
Проте енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, важливих для життя населення, не буде обмежено.
Раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено про плановані аварійні відключення практично по всій країні, включаючи Харківську область.
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