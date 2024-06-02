02.06.2024 11:54 Рита Парфенова

У Харкові та області можливі відключення світла

Харків'ян та мешканців Харківської області попереджують про можливі відключення світла протягом доби.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», у зв'язку з важкою ситуацією в Об'єднаній енергосистемі України після ворожих обстрілів необхідно бути готовими до аварійних відключень електроенергії.

Поставщик послуг закликає тримати зарядженими мобільні телефони та павербанки.

«Просимо з розумінням поставитися до вимушених відключень світла!», – звертаються в АТ «Харківобленерго».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 6 червня 2025 року.