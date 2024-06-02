Ситуація під контролем: наші захисники зміцнюють оборону на Харківському напрямку

Українські війська посилюють оборону і завдають ударів по ворогу на Харківському напрямку.
За уточненими даними, протягом минулої доби ворог на цьому напрямку зазнав втрат у кількості 115 осіб, з них 34 – безповоротні. Крім того, Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.
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