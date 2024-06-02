Окупанти скинули авіабомбу на село на Харківщині: постраждали люди

Дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року
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Сьогодні логіка та емоції будуть у конфлікті. Можливі суперечливі вчинки та нервозність у стосунках. День підходить для творчості та інтелектуальних осяянь.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується.
Щороку в першу неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівників водного господарства.
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