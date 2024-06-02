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02.06.2024  11:23   Рита Парфенова

Окупанти скинули авіабомбу на село на Харківщині: постраждали люди

Дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року

вибух
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, близько 10-ї години ранку окупанти завдали удару по Андріївці Борівської громади Ізюмського району.
 
За попередніми даними, російська армія використала керовану авіабомбу (КАБ). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, що спричинило пожежу.
 
Постраждали чоловік і жінка віком 76 та 85 років. Медики надають їм необхідну допомогу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві жінки отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області ротягом доби 1 травня 2024 року.
 

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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