Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 1 червня 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогодні логіка та емоції будуть у конфлікті. Можливі суперечливі вчинки та нервозність у стосунках. День підходить для творчості та інтелектуальних осяянь.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується.
Щороку в першу неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівників водного господарства.
влажность:
давление:
ветер: