01.06.2024 16:00 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 11

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги -11

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 11

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 31 травня 2024 року.