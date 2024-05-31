Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 травня 2024 року.
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Сьогодні можливий вир емоцій, що може призвести до конфліктів. Намагайтеся уникати начальства та довіряйте інтуїції, а не логіці. Будьте обережні у справах і стримуйте раптові пориви.
У Харкові протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці в області можливий дощ, який припиниться ще в першій половині дня. Надалі опадів не очікується.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
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