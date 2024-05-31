31.05.2024 12:32 Рита Парфенова

У Харкові знеструмлять два райони: подробиці

У Київському та Салтівському районах Харкова тимчасово відключать електроенергію.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», 31 травня в звʼязку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у місті Харків будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.

Відключення триватимуть в період з 13 до 17 години.

Надавач послуг приносить вибачення за тимчасові незручності.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у будинки Слобідського району Харкова, які постраждалі від рекетного удару, повернули газ.