У Харкові знеструмлять два райони: подробиці

У Київському та Салтівському районах Харкова тимчасово відключать електроенергію.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», 31 травня в звʼязку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у місті Харків будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.
Відключення триватимуть в період з 13 до 17 години.
Надавач послуг приносить вибачення за тимчасові незручності.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у будинки Слобідського району Харкова, які постраждалі від рекетного удару, повернули газ.
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Сьогодні можливий вир емоцій, що може призвести до конфліктів. Намагайтеся уникати начальства та довіряйте інтуїції, а не логіці. Будьте обережні у справах і стримуйте раптові пориви.
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