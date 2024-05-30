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30.05.2024  19:50   Рита Парфенова

Фахівці підключили газ в постаждали від ракетного удару будинки

У будинки Слобідського району Харкова, які постраждалі від рекетного удару, повернули газ.

газмережі

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі», фахівці повністю відновили газопостачання до усіх багатоквартирних будинків, які через нічний обстріл Слобідського району Харкова.

Харківські газовики усунули пошкодження газової системи після нічного обстрілу: замінили пошкоджену ділянку газопроводу-вводу, який був посічений уламками, та провели обстеження газових мереж в осередку потрапляння ворожого снаряду.

Потім фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повернули газопостачання мешканцям постраждалих будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетний удар по Харкову.

 

Тэги:  газ, харків
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