30.05.2024 19:50 Рита Парфенова

Фахівці підключили газ в постаждали від ракетного удару будинки

У будинки Слобідського району Харкова, які постраждалі від рекетного удару, повернули газ.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі», фахівці повністю відновили газопостачання до усіх багатоквартирних будинків, які через нічний обстріл Слобідського району Харкова.

Харківські газовики усунули пошкодження газової системи після нічного обстрілу: замінили пошкоджену ділянку газопроводу-вводу, який був посічений уламками, та провели обстеження газових мереж в осередку потрапляння ворожого снаряду.

Потім фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повернули газопостачання мешканцям постраждалих будинків.

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