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30.05.2024  09:20   Віталій Хінєвіч

Наслідки ракетного удару по Харкову вночі 30 травня (фото)

30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетний удар по Харкову.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки.
 
За медичною допомогою звернулись троє людей: 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка.
 
 
За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф. За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри ліквідації пожежі у Малій Данилівці.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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