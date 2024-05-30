30.05.2024 09:20 Віталій Хінєвіч

Наслідки ракетного удару по Харкову вночі 30 травня (фото)

30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетний удар по Харкову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки.

За медичною допомогою звернулись троє людей: 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф. За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

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