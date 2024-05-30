30.05.2024 09:45 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в Харківській області

Протягом доби з 29 по 30 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Слобідському районі міста Харкова, а також Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах області сталися пожежі. Усі вони ліквідовані силами ДСНС.

На території області триває гасіння 15 лісових пожеж на загальній площі понад 3000 га, з них локалізовано 10 пожеж на загальній площі 167,5 га. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та 128 чоловік особового складу. Від лісгоспів залучено 17 одиниць техніки та 46 осіб.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11293 жителя, з них 865 дітей та 260 маломобільних осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри ліквідації пожежі у Малій Данилівці.