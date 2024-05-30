Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 29 травня 2024 року.
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Сьогодні зірки радять бути обережними у спілкуванні. Ті, хто тисне на оточуючих, можуть зіткнутися із різкою відсічю. Уникайте повчальних ноток та конфліктів, краще займіться творчістю, малюванням чи листом.
Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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