29.05.2024 09:55 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів - 10

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -13

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 14

Красноград - 13

Лозова - 13

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 28 травня 2024 року.