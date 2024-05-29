29.05.2024 10:25 Віталій Хінєвіч

Працівники поліції Харківщини за добу відреагували на 1198 повідомлень

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 80 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.

Минулої доби на території Харківщини сталося 6 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали масштабну пожежу , що виникла внаслідок ворожих обстрілів Харківщини.