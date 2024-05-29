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29.05.2024  10:32   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про звуки вибухів у місті

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що в місті чути звук вибуху, передає РЕДПОСТ .

 
Вранці 29 травня мер Харкова повідомив про звук вибуху, який був чутний у місті. Громадян закликають перебуває в укриттях. 
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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