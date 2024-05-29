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29.05.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

Помер чоловік поранений під час обстрілу гіпермаркету в Харкові

В лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
«Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. 
 
Співчуття родині та близьким»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ще одну жертву російського авіаудару знайшли на руїнах харківського гіпермаркету.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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