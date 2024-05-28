Ще одну жертву російського авіаудару знайшли на руїнах харківського гіпермаркету

Кількість загиблих внаслідок обстрілу КАБами будівельного гіпермаркету у Харкові збільшилась до 18 людей.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті «Епіцентр», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 12:00 28 травня внаслідок ракетного удару загинули 17 цивільних громадян, 49 отримали поранення, з яких 16 жінок та 33 чоловіки. Ідентифікували 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу гіпермаркета у Харкові.
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Сьогодні зірки радять зайнятися домашніми справами чи спокійними проектами. День схиляє до радикалізму та безапеляційних міркувань, тому компроміси будуть важкі. Спрямуйте свою енергію на фітнес, шопінг чи прості домашні завдання.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не очікується.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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