28.05.2024 17:26 Рита Парфенова

Ще одну жертву російського авіаудару знайшли на руїнах харківського гіпермаркету

Кількість загиблих внаслідок обстрілу КАБами будівельного гіпермаркету у Харкові збільшилась до 18 людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті «Епіцентр», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 12:00 28 травня внаслідок ракетного удару загинули 17 цивільних громадян, 49 отримали поранення, з яких 16 жінок та 33 чоловіки. Ідентифікували 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу гіпермаркета у Харкові.