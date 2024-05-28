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28.05.2024  17:26   Рита Парфенова

Ще одну жертву російського авіаудару знайшли на руїнах харківського гіпермаркету

Кількість загиблих внаслідок обстрілу КАБами будівельного гіпермаркету у Харкові збільшилась до 18 людей.

епіцентр

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті «Епіцентр», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 12:00 28 травня внаслідок ракетного удару загинули 17 цивільних громадян, 49 отримали поранення, з яких 16 жінок та 33 чоловіки. Ідентифікували 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу гіпермаркета у Харкові.

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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