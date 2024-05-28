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28.05.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Ідентифікувано 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу гіпермаркета у Харкові

У пошуках рідних до правоохоронців звернулися та надали свої ДНК 16 громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Вважаються зниклими безвісти двоє громадян. Правоохоронці продовжують шукати їх рештки серед згарища гіпермаркету. Одна людина вважається неідентифікованою.
 
Станом на 12:00 28 травня внаслідок ракетного удару загинули 17 цивільних громадян, 49 отримали поранення, з яких 16 жінок та 33 чоловіки. 
 
Поліція ідентифікувала 16 тіл загиблих. Особи двох чоловіків були встановлені одразу після обстрілу, ще 14 – за допомогою тесту ДНК ANDE. Одне тіло залишається не ідентифікованими. Робота у цьому напрямку триває.
 
За ніч криміналісти ідентифікували два тіла. Загиблими виявилися працівники торгового закладу. Один з загиблих батько восьмирічного хлопчика, який разом з мамою не дочекався повернення тата додому після обстрілу та прийшов здати ДНК для пошуку рідної людини. 
 
Пошукова операція триває.
 
Громадяни, які втратили зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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