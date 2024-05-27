Жертв могло бути набагато більше: поряд зі зруйнованим авіаударом гіпермаркетом Харкова знайшли нерозірваний боєприпас

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.

На щастя, 25 травня цей боєприпас не досяг будівельного гіпермаркету та не спрацював.

Також було встановлено, що російські військові коригували вогонь за допомогою БпЛА-розвідників.

«Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста», – заявили у прокуратурі.