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27.05.2024  17:33   Рита Парфенова

Жертв могло бути набагато більше: поряд зі зруйнованим авіаударом гіпермаркетом Харкова знайшли нерозірваний боєприпас

Сьогодні прокурори, спільно з працівниками ДСНС, слідчими СБУ та Нацполіції, виявили нерозірваний боєприпас приблизно за 80 метрів від будівельного гіпермаркету.

боеприпас

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.

На щастя, 25 травня цей боєприпас не досяг будівельного гіпермаркету та не спрацював.

Також було встановлено, що російські військові коригували вогонь за допомогою БпЛА-розвідників.

«Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста», – заявили у прокуратурі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста  Харкова. Станом на зараз кількість загиблих зросла до 17 осіб. Впізнано 13 жертв, серед яких 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранення отримали 48 людей. П'ятеро осіб залишаються безвісти зниклими.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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