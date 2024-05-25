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25.05.2024  20:25   

Небо заволокло димом та вогнем: фото наслідків ворожого удару по гіпермаркету у Харкові

Вдень 25 травня ворог завдав удару по Київському району Харкова, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
За попередньою інформацією в результаті удару двоє людей загинули, 25 травмовані.
 
Десять співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок.
 
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що російський 25 травня,  також завдав удару по центральній частині Харкова.

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Тэги:  агрессия россии, харків
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