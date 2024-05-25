Небо заволокло димом та вогнем: фото наслідків ворожого удару по гіпермаркету у Харкові

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Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Завзятість та серйозність допоможуть вам розставити пріоритети та визначити цілі. Прислухайтеся до інтуїції. День хороший для грошових вкладень та інвестицій, але не підходить для великих покупок та витрат.

Прогноз погоди у Харкові на 25 травня У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.