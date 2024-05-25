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25.05.2024  20:00   

Росіяни вдарили по центру Харкова: кількість постраждалих зросла

Російський агресор сьогодні, 25 травня, завдав удару по центральній частині Харкова.


Росіяни вдарили по центру Харкова: кількість постраждалих зросла
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив журналістам міський голова Ігор Терехов, це був четвертий «приліт» у Харкові за день. Попередньо - постраждали 11 осіб.
 
«Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання», - розповів мер.
 
Також окупанти 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 1:00 зс рф завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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