Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області (відео)

Як зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, за попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300".
У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку.
Також у Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає.
На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
У свою чергу Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.
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