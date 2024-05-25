25.05.2024 07:50

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області (відео)

25 травня близько 1:00 зс рф завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.



Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області (відео)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, за попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300".

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку.

Також у Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

У свою чергу Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали наслідки обстрілу Золочева.