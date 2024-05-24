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24.05.2024  18:55   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки обстрілу Золочева

24 травня близько 14:00 окупанти вкотре здійснили авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства та щонайменше сім житлових будинків. Без постраждалих.
 
 
Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили уламки авіаційного боєприпасу.
 
 
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби внаслідок масованих обстрілів військовими рф є загиблі, десятки поранених, у тому числі неповнолітні.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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