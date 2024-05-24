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24.05.2024  08:36   Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 травня

Минулої доби внаслідок масованих обстрілів військовими рф є загиблі, десятки поранених, у тому числі неповнолітні.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка російською авіацією, артилерією, мінометами вщент зруйновані та пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні об’єкти у Харкові та області.

Зафіксовані руйнування:

Харків
  • 23 травня о 10:40 військові рф завдали ракетного удару 5 ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких 7 загинули. Всі загиблі - цивільні. Пошкоджено приватне підприємство, автомобілі, інфраструктурний об’єкт, адміністративні приміщення.
  • 23 травня о 22:58 стався ворожий обстріл УМПБ Д-30. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Без постраждалих.
Люботин
  • 23 травня о 10:30 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 2 ракетами ЗРК С-300 пошкоджено 10 автомобілів, 28 будівель та споруд. Постраждало 11 цивільних громадян.
Дергачі
  • 23 травня о 14:05 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ УМПБ Д-30 поранено 8 людей, у тому числі 16-річний хлопець. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.
Рідкодуб
  • 23 травня о 14:50 внаслідок ворожого обстрілу загинув 65-річний чоловік.
Золочів
  • 23 травня о 10:05 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ поранені дві жінки 73 та 72 років. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гараж.
Приколотне
  • 23 травня о 14:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ поранена 41-річна жінка.
Рясне
  • 23 травня о 15:10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА поранений 11-річний хлопець.
Черкаські Тишки
  • 23 травня о 14:30 внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горів ліс, господарчі споруди.
Руські Тишки
  • 23 травня о 14:30 внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча споруда.

Слідчі поліції Харківської області здійснили огляди місць подій, задокументували воєнні злочини росіян, відкрили кримінальні провадження, пов’язані з військовими злочинами рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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