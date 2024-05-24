Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 травня

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Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки схиляють до упорядкування справ та планування. Можливі зустрічі з друзями та запрошення на нові проекти чи довгоочікувані зустрічі.

Прогноз погоди у Харкові на 24 травня У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.