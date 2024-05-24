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24.05.2024  09:13   Рита Парфенова

Вночі ворог скинув авіабомби на транспортну інфраструктуру Харкова (фото)

Правоохоронці зафіксували наслідки чергових російських авіаударів по Харкову

авіаобстріл харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Слідство повідомляє, що 23 травня близько 23:00 військові рф знову здійснили авіаудари по Харкову. Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, а в житлових будинках вибито вікна. Гостру стресову реакцію пережила 43-річна жінка.

авіаобстріл харкова

За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня о 10:40 військові рф завдали ракетного удару 5 ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких 7 загинули. 24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові.
 
авіаобстріл харкова
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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