Вночі ворог скинув авіабомби на транспортну інфраструктуру Харкова (фото)

Правоохоронці зафіксували наслідки чергових російських авіаударів по Харкову
За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН.
За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Зірки схиляють до упорядкування справ та планування. Можливі зустрічі з друзями та запрошення на нові проекти чи довгоочікувані зустрічі.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
У 1999 році, 24 травня, Федерація Європарк, яка об'єднує природні території, що охороняються в 36 європейських країнах, організувала свято – Європейський День Парків. Тепер щороку вся Європа святкує цю подію.
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