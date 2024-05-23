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23.05.2024  16:40   

Замість книг попіл: фото наслідків ракетного удару по друкарні у Харкові

23 травня ворог завдав ракетних ударів по Харкову та області, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
У Харкові ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа.
 
Сім людей загинули, ще 20 — травмовані. Всі постраждалі — працівники підприємства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що У Холодногірському районі міста Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.

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Тэги:  агрессия россии, харків
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