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23.05.2024  14:52   

Наслідки ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі (фото, відео)

23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову та Люботину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 — травмовані. Всі постраждалі — працівники підприємства. Триває розбір завалів.
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні
 
У Холодногірському районі м. Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.
 
У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк,  автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Гострої реакції на стрес та поранень внаслідок ворожих ракетних ударів по м. Люботин зазнали 8 людей.
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні
 
За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.
 
Під процесуальним керівництвом органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 23 травня, російський агресор завдав близько 15 ракетних ударів по Харкову та його передмістях.
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні
 
В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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