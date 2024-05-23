23.05.2024 14:52

Наслідки ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі (фото, відео)

23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову та Люботину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

В Основʼянському районі м. Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 — травмовані. Всі постраждалі — працівники підприємства. Триває розбір завалів.

У Холодногірському районі м. Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.

У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Гострої реакції на стрес та поранень внаслідок ворожих ракетних ударів по м. Люботин зазнали 8 людей.

За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

Під процесуальним керівництвом органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 23 травня, російський агресор завдав близько 15 ракетних ударів по Харкову та його передмістях.