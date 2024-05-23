Ігор Терехов розповів про наслідки масованої ракетної атаки

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, ворог використовував балістичні ракети. Внаслідок цього було пошкоджено типографію, один із підрозділів комунального підприємства та об’єкти транспортної інфраструктури. Наразі відомо про шістьох загиблих і 16 поранених.

Терехов також зазначив, що комунальні служби вже усунули наслідки попереднього удару у Шевченківському районі, який стався напередодні. Робітники прибрали сміття та відновили контури пошкоджених житлових будинків.

Міський голова повідомив про стан водія тролейбуса, який постраждав у вчорашньому обстрілі. Йому провели операцію, в ході якої ампутували одну ногу. Зараз він перебуває у важкому стабільному стані.

«Хочу подякувати всім небайдужим людям, які долучилися до збору коштів на лікування нашого водія. Сподіваємося, що він якнайшвидше одужає», — зазначив Ігор Терехов.

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