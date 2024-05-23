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23.05.2024  13:32   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про наслідки масованої ракетної атаки

У четвер, 23 травня, російський агресор завдав близько 15 ракетних ударів по Харкову та його передмістях.


Фото: ХМР
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За попередньою інформацією, ворог використовував балістичні ракети. Внаслідок цього було пошкоджено типографію, один із підрозділів комунального підприємства та об’єкти транспортної інфраструктури. Наразі відомо про шістьох загиблих і 16 поранених.
 
Терехов також зазначив, що комунальні служби вже усунули наслідки попереднього удару у Шевченківському районі, який стався напередодні. Робітники прибрали сміття та відновили контури пошкоджених житлових будинків.
 
Міський голова повідомив про стан водія тролейбуса, який постраждав у вчорашньому обстрілі. Йому провели операцію, в ході якої ампутували одну ногу. Зараз він перебуває у важкому стабільному стані.
 
«Хочу подякувати всім небайдужим людям, які долучилися до збору коштів на лікування нашого водія. Сподіваємося, що він якнайшвидше одужає», — зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Харкову.

 

Тэги:  ігор терехов, ракетний удар, усування наслідків, харків
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