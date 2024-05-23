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23.05.2024  13:59   Рита Парфенова

Про небезпечні погодні умови попереджають мешканців Харкова

Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині протягом 24 травня.

гідрометцентр

Жителів Харкова та області попереджають про сильний вітер, передає РЕДПОСТ  з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Вдень 24 травня по області та місту очікується посилення східного вітру, 15 - 20 м/с», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 23 травня, російський агресор завдав близько 15 ракетних ударів по Харкову та його передмістях.

 

Тэги:  негода, харків
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