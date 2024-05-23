Про небезпечні погодні умови попереджають мешканців Харкова

Попередження про небезпечні погодні умови на Харківщині протягом 24 травня.
Жителів Харкова та області попереджають про сильний вітер, передає РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
«Вдень 24 травня по області та місту очікується посилення східного вітру, 15 - 20 м/с», – йдеться у повідомленні.
Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
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