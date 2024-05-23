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23.05.2024  14:25   Рита Парфенова

Обстріл Харкова та передмістя КАБами: перші подробиці

Близько другої години дня 23 травня окупанти вдарили по містам Харків та Дергачі керованими авіабомбами.

каб
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
«Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах», – йдеться у повідомленні.
 
За інформацією начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка, внаслідок ворожого удару КАБом поранення отримали двоє цивільних осіб - чоловік і жінка. Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і цивільні автівки.
 
Інформація уточнюється.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 23 травня, російський агресор завдав близько 15 ракетних ударів по Харкову та його передмістях.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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